شرطة الفجيرة تطلق «احذر مخاطر الجرائم الإلكترونية»

المصدر: الفجيرة - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة بقسم الإعلام والعلاقات العامة وبالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، حملة التوعية «احذر مخاطر الجرائم الإلكترونية» بهدف رفع الوعي لدى أفراد المجتمع حول خطورة الاحتيال الإلكتروني بأشكاله كافة.

وأكد العميد محمد أحمد الشاعر مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أن إطلاق الحملة يأتي ضمن إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة والمتمثلة بتعزيز الأمن والأمان، ووفقاً لمتطلبات المؤشر الاستراتيجي نسبة انتشار وتغطية التوعية الأمنية لمختلف الظواهر والسلوكيات السلبية المنتشرة في المجتمع.

وأوضح مدير التحريات أهمية وعي أفراد المجتمع حول أساليب الاحتيال الإلكتروني ولا سيما إذا تطلب الأمر الإدلاء بمعلومات وبيانات مهمة إلا بعد التأكد من هوية الشخص أو الجهة وصفتها الرسمية، وعدم الوقوع في فخ المتصيدين والمحتالين وعدم إعطائهم بيانات شخصية وسرية وخصوصاً البيانات الائتمانية، داعياً أولياء الأمور إلى مراقبة أبنائهم أثناء قيامهم بالتسوق الإلكتروني، وتحذيرهم من خطورة مشاركة بياناتهم الشخصية في المواقع غير الرسمية.

ونوّه العميد الشاعر إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي محاولة للاحتيال الإلكتروني وذلك بالاتصال بغرفة العمليات على الرقم 999 للحالات الطارئة.

توعية

ومن جانبه أوضح النقيب محمد حسن البصري رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة أن إطلاق الحملة يأتي ضمن برنامج الخطة السنوية لعام 2021 لمبادرة نشر ثقافة التوعية الأمنية للسلوكيات السلبية وتكثيف الوعي الأمني في الربع الأول لعام 2021 بأخطار الجرائم الإلكترونية باستخدام منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المتاحة لإيصال رسالة التوعية للجمهور والاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي.

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