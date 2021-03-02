وفاة أحمد محمود المحمود أول سكرتير خاص للشيخ زايد عن عمر 99 عاماً

المصدر: العين – داوود محمد

انتقل إلى رحمة الله تعالى، أحمد محمود المحمود البلوشي، السكرتير الخاص للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، عن عمر يناهز 99 عاماً، عمل منها لأكثر من 40 عاماً سكرتيراً خاصاً للشيخ زايد، خلال فترة توليه مقاليد ممثل حاكم أبوظبي في مدينة العين، منذ العام 1958، ولغاية العام 1974.

وأشار سعادة السفير محمد المحمود نجل الفقيد، أن والدهم، رحمه الله، كان أول سكرتير خاص "كراني"، حيث عمل تحت إمرة المغفور له الشيخ زايد، رحمه الله، الذي اختاره ليكون كاتباً، حيث تميز الوالد، رحمه الله، بحسن كتابة الخط العربي، وكان يتولى كتابة الرسائل الخاصة التي يوجهها الشيخ زايد لإخوانه الملوك والأمراء والشيوخ والرؤساء.

وأضاف أن والده من مواليد 1923 في منطقة الخريس بمدينة العين، حيث تنقلت العائلة في عدد من مناطق المدينة منذ العام 1958. وعندما توفي جده، جاء الشيخ زايد إلى والده رحمه الله وقدم لهم واجب العزاء وقال لهم: "إن توفي والدكم، فأنا والدكم..". وأمر سموه برعاية شؤون الأسرة. وتولى الوالد مهام سكرتير خاص لغاية العام 1973.

وأوضح سعادة السفير أن الشيخ زايد وأنجاله كانوا على تواصل دائم مع الوالد وأفراد الأسرة طيلة فترة حياته، يطمئنون على صحته وتوفير الرعاية، وكان، رحمه الله، قد شغل مهام عضو المجلس الاستشاري في أبوظبي، وعضو المجلس البلدي في مدينة العين، وعضو صندوق الزواج. وقد مّن الله عليه بذرية صالحة من الأبناء والاحفاد اللذين شغلوا مهام ووظائف متميزة في خدمة الدولة، راجين العلي القدير أن يديم الصحة والعافية على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات.

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