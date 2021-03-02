«هجّانة قطار الاتحاد» ريادة تواكب التطور

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

ضمن البرامج الريادية التي تواكب بها إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي تطور قطاع النقل اجتازت فرقة خاصة من «هجانة» الإدارة برنامجاً مكثفاً في التدريب على حراسة وتأمين قطار الاتحاد في إمارة دبي بطول 100 كيلومتر مربع، حيث تدربت فرقة «هجانة قطار الاتحاد» على حماية ومنع التسلل إلى خط القطار والتدخل إن لزم الأمر، وكذلك القيام بالاستطلاع يومياً لتأمين الخط ورصد أي ثغرات ومنع أي حوادث.



وتمكنت إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي من تحقيق إنجازات وصلت بها إلى العالمية، حيث تؤمن الإدارة من خلال فرق مدربة ومتخصصة وعبر تطبيق أحدث التقنيات العالمية تغطية 172 ألف كيلومتر مربع مساحة الطرق في الإمارة؛ سعياً منها لأن تكون القوة الرائدة عالمياً في قطاع النقل والمواصلات، وأثمرت جهود الإدارة على مدار العامين الماضيين بتحقيق أعلى مؤشرات الأداء المتميزة.

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