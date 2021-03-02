أكبر منشأة طاقة بالغاز الطبيعي عالمياً بدبي

المصدر: دبي ــ وام

عززت هيئة كهرباء ومياه دبي سجلها الحافل من النتائج الرائدة عالمياً، بإنجاز جديد من خلال دخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد وبقدرة 9547 ميجاواط من الكهرباء، في مجمّع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.

وتسلم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة من ممثلي موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وقال إن الهيئة تطور خطط توسعة البنية التحتية للكهرباء، بما في ذلك رفع القدرة الإنتاجية وتعزيز شبكات النقل والتوزيع، بناءً على توقعات الطلب على الكهرباء في دبي حتى عام 2030 والتي تأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي، وذلك لضمان توفير الهيئة خدماتها لأكثر من مليون متعامل في دبي وفق أعلى مستويات الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة.

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