شرطة رأس الخيمة تُفعّل مركز الاتصال الموحد 901

المصدر: رأس الخيمة - البيان

دشن اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة مركز الاتصال الموحد الذي يتم من خلاله تقديم الخدمات كافة والرد على استفسارات الجمهور من خلال الاتصال على الرقم 901 للحالات غير الطارئة على مدار الساعة.

وأشار القائد العام لشرطة رأس الخيمة إلى أن تفعيل مركز الاتصال الموحد الذي تم تشكيل فريق عمل خاص به برئاسة المقدم يوسف عبدالله الطنيجي رئيس قسم التميز المؤسسي في إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء يندرج ضمن مساعي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لتعزيز ودعم سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والحفاظ على أمن وسلامة أفراد المجتمع.

وأضاف: إنه سيتم تخصيص الرقم 901 للرد على استفسارات وبلاغات وشكاوى الجمهور غير الطارئة والبسيطة بالإضافة إلى توفير الخدمات الشرطية والمرورية والجنائية والمجتمعية والدعم الفني البالغ عددها 93 خدمة من خلال هذا الرقم في الوقت الذي سيتم فيه تخصيص الرقم 999 لاستقبال الحالات والبلاغات الطارئة .

وأوضح المقدم يوسف الطنيجي أن مركز الاتصال الموحد على مستوى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة سيستمر في العمل على مدار الساعة للرد على الاستفسارات الخاصة والخدمات والحالات غير الطارئة كافة للجمهور عبر الرقم 901 فيما سيجب على المتصلين من خارج الإمارة الاتصال على الرقم 07901.

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