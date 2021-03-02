خدمات «العدل» إلكترونية 100 % بحلول 2022

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد )

أكد عبيد الظاهري، الوكيل المساعد للخدمات القضائية في وزارة العدل، نجاح الوزارة، بفضل جاهزيتها وقوة بنيتها الإلكترونية، في تجاوز متطلبات الحكومة، ومضاعفة النسب المقررة من 50 % إلى 100 %، في شأن توسيع نطاق سريان آليات التحول الإلكتروني، وتقديم الخدمات الإلكترونية «عن بعد»، الأمر الذي انعكس على اعتمادها جدولاً زمنياً محدداً، سيعمل بحلول عام 2022، على إغلاق كافة مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للوزارة على مستوى الدولة.

وأفاد خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها أمس بمقر الوزارة في أبوظبي، أن حزمة المشاريع الإلكترونية التي نفذتها الوزارة، تعتبر خطوة مهمة في ترسيخ مكانة الدولة، وتعزيزها في مجال التنافسية الحديثة، حيث حرصت قيادتنا الرشيدة على تبني نموذج لتقديم الخدمات، قادر على تحقيق الريادة إقليمياً وعالمياً.

وأوضح أن الوزارة وضعت خطة مدروسة، راعت فيها كافة الاشتراطات اللازمة لاستمرارية تقديم الخدمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز