الإمارات تشارك في اجتماعات المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية بالقاهرة

المصدر: وام

شارك الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير الدولة المعين لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم في جامعة الدول العربية في أعمال الدورة الـ155 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، التي انطلقت أعمالها اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تمهيداً للاجتماع وزراء الخارجية يوم الأربعاء المقبل.

وناقشت الجلسة مشروع جدول الأعمال تمهيدا لرفعه إلى اجتماعات المجلس على المستوى الوزاري المقرر انعقادها بعد غد الأربعاء.

وتضمن مشروع جدول الأعمال عدداً من البنود من أهمها القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في سوريا واليمن وآخر المستجدات على الساحة الليبية والتضامن مع الجمهورية اللبنانية وأمن الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة.

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