البرهان يطلع على المشاريع التنموية لهيئة آل مكتوم الخيرية بالسودان

المصدر: الخرطوم - وام

اطلع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجهورية السودان على الدور الكبير الذي تقوم به هيئة آل مكتوم الخيرية لدعم المشاريع التنموية في السودان.

وأشاد البرهان - خلال لقائه بمكتبه وفد هيئة آل مكتوم الخيرية برئاسة ميرزا حسين الصايغ عضو مجلس الأمناء مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الهيئة - بالأعمال الخيرية التي تضطلع بها الهيئة خاصة دعمها للمشروع الزراعي بولاية نهر النيل الذي يستهدف حوالي 4500 أسرة متعففة بالولاية ومساهمتها في بناء وتعمير المدارس بولاية الخرطوم وولايات دارفور وغرب كردفان.

حضر اللقاء حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى الخرطوم والبروفيسور هنود أبيا كدوف مدير جامعة أفريقيا العالمية.

ونقل ميرزا الصايغ خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لحكومة وشعب السودان الشقيق، مؤكداً استمرار الدعم للمشاريع التنموية بالسودان ودعم التعليم العالي والبحث العلمي والأسر المنتجة.

ولفت إلى المشاريع والأعمال الخيرية التي تقوم الهيئة بها في السودان وأفريقيا والتي تشمل إنشاء 50 مدرسة في أفريقيا منها 12 مدرسة في السودان، مشيراً إلى أن كافة المشاريع تم وضعها ضمن موازنات الهيئة بتوجيه من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وهي مشروعات تنموية وإنسانية وإغاثية.

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