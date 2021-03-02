موارد الشارقة توظف 73 باحثاً وباحثة خلال يناير وفبراير 2021

المصدر: الشارقة – البيان

أكدت دائرة الموارد البشرية في الشارقة وبالتنسيق والتعاون مع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية، توظيف 73 باحثاً وباحثة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 2021 وفقاً للوظائف المتوفرة لديها ضمن خططها وبرامجها الاستراتيجية، والمؤهلات المطلوبة لشغلها. وتنظيم المقابلات الوظيفية عن بعد للمرشحين للوظائف، لاختيار الأنسب وفقاً للتخصصات الوظيفية المتفقة مع المؤهلات العلمية للخريجين الباحثين عن عمل من أبناء الوطن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوظيف 1000 مواطن خلال العام الجاري 2021 على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة، بموازنة تقدر بـ 300 مليون درهم.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على إطلاق المبادرات والتوجيهات والقرارات الداعمة لتوظيف الكوادر المواطنة وتعزيز قدراتها التنافسية لدخول سوق العمل وفق خطط واستراتيجيات مؤسسية. والتي تحظى بدعم ورعاية واهتمام كبير ومتابعة مستمرة من صاحب السمو حاكم الشارقة لتكون الركيزة الأساسية والمحور المحرك لعمليات التنمية الحكومية المستدامة.

مشاريع

وأشار إلى أن افتتاح المشاريع الجديدة وأفرع لبعض الجهات الحكومية بمختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة وكذلك فتح مجالات عديدة لبعض أفرع الجهات الحكومية بالإمارة، يساهم في توظيف الكفاءات الوطنية المسجلة بقاعدة بيانات دائرة الموارد البشرية على سبيل المثال متحف القرم بكلباء،إنشاء مؤسسات ومتنزهات، مجالس الضواحي في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، إنشاء مركز تجاري تابع لجمعية الشارقة التعاونية، وسوق للخضار والفواكه واللحوم والأسماك الطازجة في خورفكان، على غرار سوق الجبيل في مدينة الشارقة.

وقال هذا ما يعكس اهتمام سموه في استثمار الطاقات والقدرات الوطنية وإشراكها في تنفيذ المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتشغيلية،وتتضمن مشاريع البنية التحتية والاقتصادية، والعلمية، والبيئية والصحية والسياحية والخدمية والإعلامية والثقافية على مستوى إمارة الشارقة، وتعزيز مساهمتها في طرح الأفكار الابداعية والابتكارية الخلاقة التي تعود بالنفع على الإمارة، وتشارك في عمليات التطوير، وتعمل على تقديم خدمات نوعية على درجة عالية من الكفاءة والفعالية تلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين بما يحقق رضاهم وسعادتهم عن الخدمات المقدمة. ويساهم في تحقيق أهداف وخطط التنمية الشاملة بالإمارة، وتوفير الحياة الكريمة للكوادر الوطنية.

مقابلات

وأوضح بن خادم بأن الدائرة أتاحت المقابلات الوظيفية الافتراضية عبر برنامج webex، لتسهيل عملية إجراء المقابلات الوظيفية على الجهات الحكومية والباحثين عن عمل، وذلك تماشياً مع سلسلة التدابير الوقائية والاحترازية المتبعة في الدولة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

وقال تتم المقابلات الافتراضية بنفس إجراءات المقابلات المباشرة المتبعة في الدائرة ولكن الاختلاف في طبيعة الحضور وآلية التواصل بين طرفي المقابلة، حيث يتم ترشيح الباحثين عن عمل المسجلين بقاعدة بيانات الدائرة وفقًا لمتطلبات وشروط شغل الوظائف من حيث المؤهلات العلمية والدرجات المالية والتخصصات الوظيفية والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة للجهة الطالبة للوظائف.

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