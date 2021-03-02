الإمارات رئيساً للجنة الدائمة للشؤون القانونية التابعة لمجلس الجامعة العربية

المصدر: وام

وافق مجلس جامعة الدول العربية على تعيين السفير عبد الله حمدان محمد أحمد النقبي، مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيساً للجنة الدائمة للشؤون القانونية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بدءاً من 7/3/2021.

جاء ذلك في ختام دورته الـ155 التي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة على مستوى المندوبين الدائمين تحضيراً للدورة الوزارية للمجلس المقررة بعد غد الأربعاء.

وهنأ السفير الدكتور حمد سعيد الشامسي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى جامعة الدول العربية، عقب قرار موافقة مجلس الجامعة، عبد الله حمدان النقبي، وتمنى له التوفيق في رئاسة اللجنة الدائمة للشؤون القانونية.

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