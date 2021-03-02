مواطنان يبتكران «الدرهم الذكي»

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

ابتكر المواطنان يعقوب آل علي خريج جامعة عجمان، وعائشة آل علي خريجة جامعة الشارقة، الدرهم الذكي (سمارت درهم)، بديلاً للعملات الورقية، كمنصة رقمية تستخدم في المدفوعات اليومية بالمحلات المشاركة، ودون أي رسوم على الاستخدام أو الاشتراك، وذلك عبر توظيف تقنية البلوك شين، التي تساعد أصحاب العلامات التجارية في تبني النظام بسهولة ويسر.

وقال يعقوب آل علي إن الدرهم الذكي (سمارت درهم)، عبارة عن منصة برنامج ولاء العملاء، مبنية على تقنية البلوك شين، التي تساعد العلامات التجارية في تبني النظام بسهولة ويسر، كما توفر للعملاء فرصة جيدة في الحصول على نسبة من قيمة المشتريات، ترجع لهم في محفظة سمارت درهم الرقمية، ويتمكنون من صرفها في أي منشأة ضمن شبكة العلامات التجارية المشاركة، كما توفر للعميل مرونة تجميع النقاط من أي مكان، وسهولة قبولها وصرفها في أي مكان ضمن الشبكة، وتساعد أيضاً رواد الأعمال على مشاركة العملاء وزيادة المبيعات، وذلك بسبب مرونة وسهولة جمع وصرف النقاط لدى المحلات المشاركة.

سهولة

من جهتها، أكدت عائشة آل علي أن سمارت درهم، يتميز بسهولة الاستعمال، وفهم النقاط المتوفرة، حيث لا توجد مستويات أو شروط خاصة لصرف النقاط، ذلك أن كل نقطة سمارت درهم، تعادل درهماً إماراتياً واحداً، كما يوفر التطبيق سهولة تحويل النقاط بين المشاركين، من خلال رقم الهاتف فقط، باستخدام أحدث تقنيات التشفير والحماية المعتمدة لدى المؤسسات المالية، كما يعد منصة محفظة رقمية، تستخدم في المدفوعات اليومية بالمحلات المشاركة، ودون أي رسوم على الاستخدام أو الاشتراك، كما يزود سمارت درهم المحلات المشاركة بتقارير دورية عن العملاء والمشتريات، ما يسهم في دعم وتوجيه الحملات التسويقية والترويجية، لتأتي بأفضل العوائد المرجوة، من خلال فهم أكثر لطبيعة العملاء وعاداتهم الشرائية.

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