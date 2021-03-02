«الإمارات تبتكر 2021» تعزز ثقافة الابتكار بين أفراد المجتمع

المصدر: رأس (الخيمة – البيان)

أكدت سمية حارب السويدي المدير العام لأكاديمية رأس الخيمة للموهوبين في رأس الخيمة، أن فعاليات «الإمارات تبتكر 2021» تعكس توجهات الإمارات في تعزيز ثقافة الابتكار بين أفراد المجتمع، وإعداد جيل من المبتكرين القادرين على إحداث تغيير إيجابي في حياة الإنسان ومستقبله.

وأضافت: تسعى الأكاديمية لدعم الابتكار وتشجيع الموهوبين والمبتكرين بناءً على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للابتكار، وفق رؤية ورسالة الأكاديمية من خلال تقديم عدد من البرامج والورش في الذكاء الاصطناعي والبرمجة والابتكار والمجال الرقمي والعلمي والفني والثقافي، إذ قدمت الأكاديمية في الفترة الماضية ضمن جائحة كوفيد - 19، 3 منصات افتراضية استفاد منها 1310 طلاب وطالبات، من خلال 25 برنامجاً وورشة افتراضية.

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