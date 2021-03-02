3 مبادرات ابتكارية لـ «الاتحادية للضرائب»

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت الهيئة الاتحادية للضرائب في فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2021»، حيث قامت بتنظيم العديد من الفعاليات، وإطلاق 3 مبادرات ابتكارية رئيسة متنوعة.

وشملت المبادرات الرئيسة الثلاث للهيئة، مبادرة «مختبر الابتكار الضريبي»، وعقد من خلالها لقاءات عصف ذهني -عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد- حول العديد من الموضوعات الحيوية التي تعزز الأفكار الابتكارية، وسلطت المبادرة الرئيسة الثانية، المتمثلة في «رصد الابتكارات الضريبية»، الضوء على أبرز الإنجازات الإبداعية في المجال الضريبي، ومن خلال المبادرة الرئيسة الثالثة، نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب «سلسلة جلسات حوارية متكاملة» -عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد- حول إدارة الابتكار والبحث والتطوير، والاتجاهات المستقبلية في هذا المجال.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة، إن مشاركة الهيئة في هذه الفعاليات، جاءت في إطار استراتيجيتها لتشجيع الابتكار والتطوير، والمساهمة في مسيرة الإمارات، نحو تعزيز منظومة الابتكار والتحول الرقمي، لتطوير الخدمات الحكومية، والارتقاء المستمر بها، استناداً إلى عوامل الإبداع، وانطلاقاً من فهمٍ واضح لاحتياجات المتعاملين لتلبية تطلعاتهم وإسعادهم.

وأكد حرص الهيئة على تعزيز الثقافة الابتكارية لدى موظفيها، من خلال تطبيق برامج متنوعة ومستمرة، لتوفير مناخ عمل مُشَجِّع على الابتكار، لتطوير الخدمات المقدمة، وأنظمة العمل الضريبية، وإرساء خطط مستقبلية، تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، ووفقاً لمرتكزات مئوية الإمارات 2071، وتواكب المستجدات المحلية والإقليمية والعالمية، موضحاً أن الهيئة أطلقت عدة برامج وتطبيقات مبتكرة، وتسعى لإطلاق المزيد من الخدمات الذكية، حيث أصبحت تقنية المعلومات تلعب دوراً بارزاً في توفير بيئة مناسبة للتحول الذكي، وضمان أمن وسرية المعلومات.

وتابع: «تسعى الهيئة عبر استراتيجيتها للابتكار، إلى الوصول إلى الريادة العالمية بتطبيق آليات مبتكرة، لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالضرائب وتحصيلها، بينما ترتكز رسالة هذه الاستراتيجية، على تعزيز بيئة تنظيمية، تحفز الأفكار الإبداعية والمبتكرة».

أفضل المعايير

قال خالد علي البستاني: «تهدف استراتيجية الهيئة، إلى تطوير بيئة ضريبية مبتكرة، لتشجيع الالتزام الذاتي لدافعي الضرائب، وتطوير نظام ضريبي، وأساليب امتثال ضريبية مبتكرة، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات الإدارية، وفقاً لأفضل المعايير، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي».

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