المصدر: (دبي - البيان)

اختتم أمس الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، الجهة الاتحادية التي تدير المسؤولية والاستدامة المجتمعية في الإمارات، أنشطته ضمن فعاليات «الإمارات تبتكر 2021» بإجراء استبيان حول المسؤولية المجتمعية للشركات وإقامة جلسة مع طلاب ماجستير إدارة الأعمال لدى الجامعة البريطانية في دبي.

واستهدف استبيان المسؤولية المجتمعية للشركات، الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الشركات متعددة الجنسيات والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية ليشكل تدريباً للاستماع إليهم وفهمهم بشكل أعمق فيما يتعلق بآرائهم وتوصياتهم وملاحظاتهم المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية للشركات في الإمارات.

وتحدثت نها الهرمودي، مديرة الصندوق، عن أهداف استبيان المسؤولية المجتمعية للشركات، مؤكدة: «منذ إنشاء الصندوق بقرار وزاري صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كانت مهمة الصندوق واضحة: تشجيع قطاع الأعمال على اعتماد ممارسات مسؤولة اجتماعياً تحقق أثراً اقتصادياً ومجتمعياً وبيئياً إيجابياً يعزز حضور الإمارات كرائدة عالمياً في المسؤولية المجتمعية للشركات. وفكرنا هذا العام في كيفية الابتكار ضمن مجال أساسي للمستقبل».

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