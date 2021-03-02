مساعدات إنسانية عاجلة للسودان لدعم المرافق الصحية بمكافحة «كوفيد19»

المصدر: دبي - البيان

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيّرت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي طائرتين لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة والإمدادات الطبية من المركز اللوجستي التابع لمنظمة الصحة العالمية في دبي إلى السودان، وذلك عن طريق «الإمارات للشحن الجوي».

وقد وصلت الطائرتان اللتان انطلقتا من مطار دبي إلى مطار الخرطوم تباعاً، محملتين بإمدادات تزن 54 طنًا متريًا بقيمة تناهز ثلاثة ملايين درهم، ومن المنتظر أن يستفيد منها أكثر من 700 ألف شخص، وتشمل المساعدات معدات طبية للطوارئ، ومعدات حماية الموظفين والإمدادات الطبية الخاصة بالاختبارات المعملية، وذلك استجابةً لحالة الطوارئ الصحية والأزمة الإنسانية المتصاعدة في السودان، وحرصاً على توفير الأدوية الضرورية للحفاظ على الحياة، وكذلك تقديم الإمدادات الطبية، والعاملين في المجال اللوجستي الفني لدعم منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة السودانية، حيث ستسهم المساعدات في سد النقص الحاد في الأدوية في المرافق الصحية وتعزيز قدرتها على مواجهة جائحة «كوفيد19».

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يرسل فيها المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في دبي موظفين تقنيين للدعم اللوجستي إلى جانب الإمدادات الطبية من مقر المنظمة في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي لتسريع الاستجابة للطوارئ الصحية دعماً لموظفي منظمة الصحة العالمية في الخطوط الأمامية.

وكانت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية قد فعّلت جسراً جوياً خلال الأشهر من سبتمبر إلى ديسمبر من العام 2020، لنقل المساعدات المقدمة من المجتمع الإنساني الموجود في مقر مدينة في دبي لدعم وإغاثة المتضررين من الفيضانات المدمرة في السودان ومساعدة عشرات الآلاف من اللاجئين والنازحين الفارين من منطقة تيغراي في إثيوبيا إلى السودان.

وقال جيوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية: «نعمل في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، إذ تعكس هذه الاستجابة الطارئة لأعضاء المدينة العالمية للخدمات الإنسانية رؤية سموه تجاه مساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المعقدة». مضيفاً: «ستستمر المدينة بالتعاون مع أعضائها في دعم العمل الإنساني بشكل استباقي والاستمرار في خدمة المحتاجين».

من جهته، وجه الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمواقف سموه الإنسانية ودعمه الدائم لجهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وقال عابد: «تعتبر هذه الإمدادات شريان الحياة للأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية في السودان. لقد سمح لنا الدعم المقدم من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بتوصيل هذه الإمدادات في وقت تشتد الحاجة إليه، للتأكد من حصول الناس على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها وتجنب الخسائر غير الضرورية في الأرواح، كما تعرب منظمة الصحة العالمية عن امتنانها للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمفوضية الأوروبية للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية، وصندوق السودان للاستجابة الإنسانية، والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية، الذين أتاحت مساهماتهم السخية شراء هذه الإمدادات التي تمس الحاجة إليها».

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