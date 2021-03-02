مواصلة استقبال طلبات ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، مواصلتها استقبال طلبات الترخيص وتوفيق أوضاع المهنيين العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، وذلك في إطار المدة الزمنية المحددة لاستيفاء جميع المتطلبات، حيث سيتم البدء في تطبيق الجزاءات الإدارية بحق العاملين غير المرخصين والذين لم يبادروا للحصول على الرخصة، اعتباراً من 2 سبتمبر العام الجاري.

وأوضح مبارك سالم العامري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع: «تحث الدائرة جميع المهنيين على ضرورة الإسراع في تقديم طلباتهم وتوفيق أوضاعهم، حيث إن عملية الترخيص تتضمن مراحل مختلفة قد تمتد لثلاثة أشهر وأكثر بناءً على متطلبات كل مهنة بشكل مستقل، ما يسهم في توفير خدمات اجتماعية مرخصة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة العالمية لمجتمع أبوظبي».

وأشار العامري، إلى أن جميع الطلبات يتم تقييمها وفحصها بشكل فردي تبعاً للإجراءات المعتمدة التي يتم على أساسها إصدار رخص المزاولة سواء المهنية أو المؤقتة، وقد تشمل هذه الإجراءات الخضوع لاختبارات الكفاءة أو التحقق من صحة الوثائق المقدمة وغيرها من المتطلبات الواردة في دليل الضوابط والإجراءات، ومعايير التعليم والخبرة العملية.

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