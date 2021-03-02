تهيئة وصيانة 37 حوض سباحة في الشارقة

المصدر: (الشارقة ـ البيان)

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة أعمال الصيانة الدورية لـ37 حوض سباحة في مختلف أندية ومراكز الإمارة، وذلك بهدف توفير البيئة الصحية والسليمة للمنشآت الرياضية.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على مواصلة دعم الأندية الشبابية والرياضية وتطوير القطاع الرياضي. وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس الدائرة: إن الدائرة تشرف على صيانة 37 حوض سباحة في مختلف أنحاء إمارة الشارقة، وقامت بموجب العقد الذي وقعته مع شركة رائدة في هذا المجال، بالإشراف على أعمال الصيانة من صيانة الفلاتر والمضخات، ومتابعة جودة مياه أحواض السباحة والمحافظة على المستوى الصحي.

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