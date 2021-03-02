«هجانة» لحراسة خط قطار الاتحاد في دبي لأول مرة في المنطقة

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

في مشهد يبدو وكأنه من أحد الأفلام السينمائية، خاضت فرقة خاصة من «هجانة» إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي برنامجاً مكثفاً في التدريب على حراسة وتأمين قطار الاتحاد في إمارة دبي بطول 100 كيلومتر مربع، حيث تدربت فرقة «هجانة قطار الاتحاد» على حماية ومنع التسلل إلى خط القطار والتدخل إن لزم الأمر، وكذلك القيام بالاستطلاع يومياً لتأمين الخط ورصد أي ثغرات ومنع أي حوادث.

وتمكنت إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي من تحقيق إنجازات وصلت بها إلى العالمية، حيث تؤمن الإدارة من خلال فرق مدربة ومتخصصة وعبر تطبيق أحدث التقنيات العالمية تغطية 172 ألف كيلومتر مربع مساحة الطرق في الإمارة، سعياً منها لأن تكون القوة الرائدة عالمياً في قطاع النقل والمواصلات، وأثمرت جهود الإدارة على مدار العامين الماضيين بتحقيق أعلى مؤشرات الأداء المتميزة، وحققت الإدارة صفر % معدل الاختراق الأمني، و0.14% معدل الجريمة لكل مليون مستخدم لوسائل المواصلات، وحققت 100 % نسبة الاستعداد للأزمات والطوارئ، و97.6 % نسبة الإحساس بالأمن والأمان.

مهام

وتتمثل مجالات مهام الإدارة في تغطية وتأمين 126 منشأة إضافة إلى جميع وسائل النقل المختلفة التي يصل عدد مستخدميها أكثر من 580 مليون مستخدم سنوياً، وتمكنت من تأمين 152 فعالية مختلفة بنجاح، حيث تم تأمين 11.5 مليون مستخدم في فاعلية يوم بلا مركبات، و2.5 مليون مستخدم في احتفالات رأس السنة، وتضمنت عمليات التأمين تأمين المنشآت القريبة من وسائل النقل والمواصلات.

ونظراً لتطور قطاع النقل في دبي، تقوم فرق إدارة أمن المواصلات بتأمين 55 ميلاً بحرياً في 44 موقعاً مختلفاً وتأمين ومساعدة 14.36 مليون مستخدم، وبلغ نطاق التغطية لمسار الترام تغطية 14.6 كيلومتراً مربعاً في 11 موقعاً و63.5 مليون مستخدم للترام سنوياً، فيما بلغ نطاق التغطية لمسار المترو 90 كيلومتراً مربعاً تشمل 54 محطة، فيما تغطي الفرق مسار الحافلات بطول 2757 كيلومتراً مربعاً عبر 17 موقعاً مختلفاً و157.1 مليون راكب.

وجاءت أبرز نتائج الفرق التخصصية في الإدارة بتقييم متميز، حيث تم تنفيذ 450 ألفاً و520 مهمة أمنية خلال عامين، وتمكن فريق المعلومات الأمنية من تنفيذ 1162 مهمة تضمنت معلومات وقائية تتعلق بالجرائم، ونفذ فريق الكشف عن المتفجرات 18 ألفاً و320 مهمة خلال عامين، وتمكن فريق التفتيش الأمني K9 من تنفيذ 17 ألفاً و905 مهمة ضمن الاختصاص و325 مهمة خارج منطقة الاختصاص خلال عامي 2019 و2020، وحققت الفرق الخاصة 62 مهمة أمنية، وتلقى مركز العمليات التابع للإدارة 90 ألفاً و320 مكالمة وبلغ مؤشر الرد على المكالمات 7 ثوانٍ، وطبق فريق المراقبة الذكية 19 نظاماً مستخدماً من الأحدث عالمياً، وبلغ حجم المعثورات 14 ألفاً و804 معثورات في كافة مواقع الإمارة.

وأولت إدارة أمن المواصلات اهتماماً بالغاً بإنشاء مركز التدريب والإبداع، حيث تم تدريب 3565 متدرباً عبر الاستعانة بـ106 محاضرين مدربين معتمدين وسجلت 5857 ساعة تدريبية عبر 167 دورة تدريبية.

وسائل ذكية

ساهمت إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي في الحد من انتشار فيروس «كوفيد 19» من خلال تطبيق ومراقبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية عبر استخدام النظارة الذكية والخوذة الذكية والكاميرات الحرارية عالية الدقة، والكلاب البوليسية المدربة على اكتشاف مصابي «كوفيد 19».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز