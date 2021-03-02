«دبي الدولية للقرآن» تنعقد في رمضان بمشاركة الحفظة المقيمين فقط

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن البدء باستقبال طلبات الراغبين بالمشاركة في المسابقة الدولية للقرآن الكريم في الدورة الـ24 لسنة 1442هـ/‏‏2021 والتي ستجرى فعالياتها خلال شهر رمضان المبارك.

ظروف

وستقتصر المشاركة على المقيمين في الدولة من أبناء الدول الإسلامية والجاليات المسلمة في بعض الدول مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم من جراء جائحة كورونا وفي ظل الإجراءات الاحترازية والجهود الكبيرة التي تقوم بها لاحتواء هذه الجائحة.

تشاور

وقال إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة: إن الجائزة تشاورت مع الجهات المعنية في الدولة بشأن الإجراءات الاحترازية الخاصة بتنظيم الفعاليات، وتقوم بالاتفاق على تنظيم الدورة الجديدة طبقاً للشروط العامة للمشاركة في المسابقة ومن ضمنها أن يكون المرشح مقيماً بالدولة، وأن يكون حافظاً للقرآن الكريم وأن لا يزيد عمره على 25 عاماً، وأن لا يكون قد شارك في الدورات السابقة للجائزة.

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة: إن التقديم للمشاركة في المسابقة بدأ منذ 26 الشهر الماضي وسيستمر حتى 10 من الشهرالجاري، من خلال البريد الإلكتروني للجائزة quran@eim.ae و info@quran.gov.ae كما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات أو الاستفسار من خلال هاتف الجائزة 04261066 على إحدى التحويلات التالية: 215 و230 و231.

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