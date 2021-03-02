محمد بن راشد يتلقى تهنئة هيثم بن طارق بنجاح «مسبار الأمل»

المصدر: دبي - وام

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسالة خطية من أخيه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتضمنت الرسالة تهنئة سلطان عُمان، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بنجاح وصول «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ الذي وصفه بالإنجاز العظيم لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللعرب عموماً.

إكسبو 2020 دبي

كما تطرقت الرسالة التي نقلها الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير سلطنة عُمان لدى الدولة خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم له في أبراج الإمارات في دبي ظهر أمس بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، إلى «إكسبو 2020 دبي» وتأكيد مشاركة سلطنة عُمان الشقيقة في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في رحاب مدينة دبي في أكتوبر المقبل بإذن الله تعالى.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالسفير العُماني، متمنياً له النجاح في مهمته وأداء مهام عمله على أكمل وجه بما يخدم العلاقات الأخوية والمصالح الوطنية العليا للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

تقدم

وحمّل سموه، الدكتور أحمد البوسعيدي تحياته للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة والتوفيق ولشعبه مزيداً من التقدم والتطور والرخاء.

حضور

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي خليفة سعيد سلمان رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين.

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