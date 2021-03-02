توعية بأثر المعاش التقاعدي في حياة المستحقين

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إطلاق حملة للتوعية بأثر المعاش التقاعدي في حياة المستحقين.

وتركز الحملة - التي تحمل شعار «أمّن حياتهم بمعاشك» - على عدة محاور أهمها أثر الاشتراك في التأمين على أسرة المؤمن عليه وصاحب المعاش، وفلسفة قانون المعاشات في مد مظلة الحماية التأمينية لأسرهم عند الوفاة، وحالات الاستحقاق لأفراد الأسرة وفق الضوابط والأحكام، والحالات التي تتجدد بشأنها حالات الاستحقاق أو يتم استحداث حصة جديدة لها، ونسب الحصص المستحقة في المعاش للشرائح المستفيدة، والأحكام الواجب اتباعها عند الوفاة، والتعويضات التي أقرها القانون في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وإلى من تصرف هذه التعويضات.

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