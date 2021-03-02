4 شروط لإشهار الجمعيات ذات النفع العام

المصدر: دبي-نورا الأمير

حددت وزارة تنمية المجتمع 4 شروط واجبة لإشهار الجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات الأهلية وهي ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين عضواً، وأن يكون كافة الأعضاء المؤسسين والعاملين يحملون الجنسية الإماراتية، وأن يكون العضو المنسب للجمعية محمود السيرة والسمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة، فيما حدد الشرط الرابع ألا يكون عمر العضو أقل من 18سنة.

وتسعى وزارة تنمية المجتمع إلى دعم وتعزيز وتشجيع المشاركة المجتمعية ورعاية العمل التطوعي والتكافلي ومؤسسات العمل الأهلي، إضافة إلى تشجيع إنشاء وإشهار الجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات الأهلية وصناديق التكافل ودعمها مادياً وفنياً والإِشراف عليها، وتحديد أولويات احتياجات المجتمع من جمعيات ومؤسسات أهلية ووضع البرامج والخطط الإعلامية لنشر الوعي بأهمية العمل التطوعي والأهلي في دفع حركة العمل الاجتماعي وذلك طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.

جمعيات

يذكر أن عدد الجمعيات التي تم إشهارها قد ارتفع إلى 195 جمعية خلال عام 2019 بزيادة نسبتها 5.4 % مقارنة بـ185 جمعية في عام 2018 وذلك بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

ووصل عدد الجمعيات في إمارة أبوظبي إلى 73 جمعية،خلال عام 2019 في حين وصل عددها في دبي إلى 53 جمعية ونحو 29 جمعية في الشارقة وتوزع بقية العدد بواقع 15 في رأس الخيمة و13 في الفجيرة و7 في عجمان و5 في أم القيوين.

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