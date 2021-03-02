«المثلث الوطني».. ندوة لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

أكدت الدكتورة حسنية العلي رئيس قسم البرامج التعليمية في الأرشيف الوطني، أهمية ترسيخ مفهوم «المثلث الوطني» المتمثل بالهوية والولاء والانتماء، في نفوس الطلبة.

جاء ذلك خلال ندوة «المثلث الوطني» التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، أمس.

وأكد يوسف البطران عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن الدولة أسست على حب الوطن والقيادة، ضمن كيان البيت الواحد.

وذكر خلف بن عنبر المدير العام لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، أن الهوية الوطنية ليست بجواز السفر، ولكنها تستند إلى سلوكيات.

وأكد العميد أحمد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، أن الولاء والانتماء صفة أساسية في عمل رجال الشرطة.

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