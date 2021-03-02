«كهرباء دبي» تدخل «غينيس» بأكبر منشأة لإنتاج الطاقة بالغاز في موقع واحد

المصدر: دبي - البيان

سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي، إنجازاً عالمياً جديداً بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد وبقدرة 9547 ميغاوات من الكهرباء، في مجمّع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.

وقد تسلّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، الشهادة من ممثلي موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وقال معاليه: «إن الهيئة تطور خطط توسعة البنية التحتية للكهرباء بما في ذلك رفع القدرة الإنتاجية وتعزيز شبكات النقل والتوزيع بناءً على توقعات الطلب على الكهرباء في دبي حتى عام 2030 والتي تأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة، وذلك لضمان توفير الهيئة خدماتها لأكثر من مليون متعامل في دبي وفق أعلى مستويات الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة».

وأضاف معالي الطاير: «تتوج هذه الشهادة العالمية جهود الهيئة المستمرة في توفير بنية تحتية متطورة للكهرباء والمياه لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد ووجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن تكون الإمارة المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضّل للزائرين». موضحاً أن إجمالي قيمة أصول محطات إنتاج الطاقة وتحلية المياه في مجمع محطات جبل علي تزيد على 45 مليار درهم.

سجل

وأشار إلى أن الهيئة لديها سجل حافل من النتائج الرائدة عالمياً من بينها أدنى مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمتوسط 1.66 دقيقة لكل مشترك سنوياً، وأدنى فاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بنسبة 3.3%، وواحدة من أدنى قيم الفاقد في شبكات المياه بنسبة 5.1%، كما بلغت نسبة كفاءة استخدام الطاقة في محطات إنتاج الطاقة التابعة للهيئة 90%.

فخر

وفي هذه المناسبة، قال المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي: «نحن فخورون بهذا الاعتراف العالمي، حيث أصبح مجمّع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه رسمياً أكبر مجمع لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد على مستوى العالم.

وتعتمد محطات إنتاج الطاقة وتحلية المياه في المجمع على أفضل التقنيات العالمية وأحدث الأجهزة الذكية المتطورة والأنظمة التقنية فائقة الدقة بقيادة كفاءات مواطنة تتمتع بأفضل القدرات والإمكانات، حيث تعتبر الكوادر البشرية أهم ممكنات نجاح قطاع الإنتاج في الهيئة، وتبلغ نسبة المواطنين في قيادات الصف الأول والثاني 100 بالمئة».

ريادة

حافظت الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، وللعام الثالث على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020 الذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم، وحصلت الهيئة على علامات كاملة في جميع مؤشرات محور الحصول على الكهرباء.

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