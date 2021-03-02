عمار النعيمي: ضرورة تعزيز الشراكة مع الجمعيات الخيرية مع قرب رمضان

المصدر: عجمان - وام

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وأعضاء المجلس، على مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية للمؤسسة والعديد من الموضوعات في الشأن الخيري وأهم الإنجازات خلال الفترة الماضية خاصة الجهود الخيرية والإنسانية للأسر المواطنة المتعففة والمعوزة، وتوفير الإمكانيات كافة لإنجاح تلك المشاريع بما يسهم في دعم واستقرار تلك الأسر بمختلف المناطق في إمارة عجمان.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس أمناء المؤسسة عن بعد بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور عبد الله محمد الأنصاري وحمد عبد الله تريم الشامسي وأحمد إبراهيم الشامسي والشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وطارق عبد الله العوضي نائب المدير العام للمؤسسة وعدد من موظفي المؤسسة.

مشاريع

وأكد سموه ضرورة بذل المزيد من الجهود وطرح الأفكار والمقترحات الجديدة، وتبني المشاريع الخدمية المجتمعية التي تدعم الفئات المستفيدة، وتعزز الشراكة المجتمعية مع الجمعيات والهيئات الخيرية، وخاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك.

واستهل الاجتماع بترحيب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالحضور، مشيداً بجهودهم وحرصهم على الارتقاء بالأسرة الإماراتية وتلبية احتياجاتها من جميع الجوانب وتوفير الحياة الكريمة لها والبحث في القضايا والمعوقات التي تواجهها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

كما أثنى سموه على جهود أسرة مؤسسة حميد بن راشد الخيرية وبرامجها المخصصة للأعمال الإنسانية والمشاريع التي نفذتها لدعم الأسر المعوزة والمستحقة، وساهمت في دعم مسيرة العمل الخيري في إمارة عجمان وما تقوم به المؤسسة من مبادرات على مدار العام.

ووجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في بضرورة التنسيق والتعاون مع الجهات الخيرية الأخرى وكل الدوائر والمؤسسات والهيئات في إمارة عجمان لتنفيذ البرامج والمبادرات التي تم اعتمادها للتخفيف عن الأسر المتعففة وتمكينهم من العيش الكريم من خلال توفير الاحتياجات الضرورية لهم، وتبني المشاريع الخدمية المجتمعية التي تدعم الفئات المستفيدة، وتعزز الشراكة المجتمعية مع الجمعيات والهيئات الخيرية.

كما وجه سموه بالتنسيق مع الشركات الإماراتية لتنفيذ المشاريع التي تنوي المؤسسة تنفيذها مستقبلاً.

عرض

قدمت الشيخة عزة النعيمي لرئيس وأعضاء المجلس خلال الاجتماع عرضاً لمشروع إعداد تطوير الخطة الاستراتيجية لمؤسسة الشيخ حميد بن راشد النعيمي الخيرية، ومتابعة تنفيذها وتطويرها استناداً إلى تحليل البيئة الداخلية والخارجية المحيطة بالمؤسسة وتحديد غاياتها الاستراتيجية وأولوياتها وتوجيه وتنظيم كافة مواردها بما يحقق هذه الغايات ضمن خطط عمل تفصيلية تتم مراقبتها وتقييمها بشكل محكم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز