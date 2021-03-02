«الداخلية» تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت وزارة الداخلية متمثلة في القيادة العامة للدفاع المدني باليوم العالمي للدفاع المدني 2021، في حفل افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي وتحت شعار «الدفاع المدني... شريك في حماية الاقتصاد الوطني» مؤكدين حرص الدفاع المدني وضمن استراتيجية وزارة الداخلية في سعيها للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتعزيز وسائل الوقاية وأسس السلامة العامة والحفاظ على المنجزات والإسهام في حماية الاقتصاد الوطني.

كلمات

وتضمن الحفل كلمات بالمناسبة من مسؤولي الدفاع المدني والشركاء أكدت الدور الحيوي الذي يلعبه الدفاع المدني في تعزيز الحماية والأمن والوقاية والحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تم عرض فيديو يظهر جانباً من مسيرة الدفاع المدني.

وقال اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني في كلمته التي ألقاها في الاحتفال الافتراضي نحتفل معاً باليوم العالمي للدفاع المدني 2021، تأكيداً على أهمية قطاع الدفاع المدني في دعم الاقتصاد الوطني.

حضر الاحتفال مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بدبي، واللواء خبير راشد ثاني المطروشي نائب القائد العام للدفاع المدني ومديرو الإدارات الإقليمية للدفاع المدني بالدولة، والعميد محمد عبد الله النعيمي مدير عام شؤون الإطفاء والحماية بالقيادة العامة للدفاع المدني، والعميد محمد عبد الله التكاوي مدير إدارة الشؤون الإعلامية بالقيادة العامة للدفاع المدني، والمديرون التنفيذيون لشركاء الدفاع المدني الاستراتيجيون.

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