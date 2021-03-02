تعاون بين جامعة الإمارات و«جي 42 للرعاية الصحية»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

شهد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، توقيع مذكرة تفاهم بين كلية الطب والعلوم الصحية بالجامعة وشركة «جي 42 للرعاية الصحية»؛ إحدى الشركات التابعة لمجموعة 42 الرائدة في مجال التكنولوجيا التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بحضور الدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، وأشيش كوشي الرئيس التنفيذي لشركة «جي 42 للرعاية الصحية».

كما حضر حفل التوقيع عدد من العلماء والأكاديميين في الجامعة، إلى جانب مجموعة من مديري شركة «جي 42 للرعاية الصحية» والمتخصصين والعلماء من مختبرات البيوجينيكس في مركز «أوميكس للتميز» الواقع في مدينة مصدر - أبوظبي.

وقال معالي زكي أنور نسيبة عقب التوقيع: «يسعدنا في جامعة الإمارات التعاون مع شركة «جي 42 للرعاية الصحية» في البرامج الأكاديمية التي ستؤثّر بشكل إيجابي على المجتمع المحلي، والارتقاء بقطاع الرعاية الصحية وبنيته التحتية. إن الباحثين والعلماء في جامعة الإمارات سوف يقومون بتطبيق أهم التقنيات المتطوّرة لوضع الأسس لمستقبل أكثر صحة للجميع».

وقام معالي نسيبة ووفد من الجامعة بجولة في المركز، حيث اطلعوا على المشاريع الكبرى المُتعلّقة بعلم الجينوم، والبنوك الحيوية، والتسلسل الجزيئي والحيوي الجيني، ومستقبل العلوم البيولوجية متعددة التخصصات، والمبادرات الكبرى مثل برنامج الجينوم الإماراتي.

وقال أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «جي 42 للرعاية الصحية»: «في الوقت الذي نُحرز خلاله تقدماً سريعاً بوتيرة عالية، يُعدّ التعاون مع جامعة الإمارات أمراً حيوياً للاستفادة من الحكمة الجماعية».

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