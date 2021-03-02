«زايد العليا»: 95 نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانية بطريقة برايل لمكتبة الفاتيكان

المصدر: أبوظبي - وام

تسلمت مكتبة الفاتيكان في روما، 95 نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانية بلغة برايل الإيطالية للمكفوفين، جرى ترجمتها وطباعتها من قبل مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وذلك استمراراً لنهجها الذي يدعو للتآخي والتعاون والرحمة.

ويأتي إهداء النسخ لمكتبة الفاتيكان، وهي إحدى أقدم المكتبات، وتحوي مجموعة مخطوطات تاريخية مهمة، استكمالاً لتعاون المؤسسة المثمر والمتميز مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، في نشر الوثيقة على مستوى العالم، لتوعية أصحاب الهمم في مختلف دول العالم، بوثيقة الأخوة الإنسانية، التي صدرت عن «لقاء الأخوة الإنسانية»، الذي استضافته دولة الإمارات في فبراير 2019 في أبوظبي، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ووجّه الكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو غيكسوت، أمين سر المجلس البابوي للحوار، الشكر لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، على مبادرتها بترجمة وثيقة الأخوة الإنسانية إلى لغة برايل بالإيطالية، مضيفاً أن المبادرة التي تنطلق من دولة الإمارات، تعزز جسور التعاون والتبادل الثقافي بين الشرق والغرب، وتخدم فئة اجتماعية هامة، يجب إشراكها في جهود نشر مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، وهم أصحاب الهمم، بما لديهم من طاقات ومواهب، تمكنهم من الإسهام الفاعل في مختلف المبادرات الإنسانية والاجتماعية.

توعية

يذكر أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، اتفقت واللجنة العليا للأخوة الإنسانية، على التعاون في توعية أصحاب الهمم بوثيقة الأخوة الإنسانية، من خلال ترجمتها إلى لغة برايل العربية والإنجليزية للمكفوفين، وتحويلها إلى نصوص مسجلة بلغة الإشارة العربية والإنجليزية، المعتمدة للصم.

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