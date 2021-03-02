«طرق دبي» تكثف جهودها مع الشركاء لتوعية العمال وسائقي الشاحنات

المصدر: دبي - البيان

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تكثيف جهودها التوعوية للعمال وسائقي الشاحنات ضمن برامجها الموجهة لفئات معينة في المجتمع وفق استراتيجية السلامة المرورية في دبي وخطط التوعية في الهيئة.

وأوضحت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، أن الهيئة ملتزمة بخططها التوعوية الموجهة لجميع أفراد المجتمع للمساهمة في رفع نسبة الوعي المروري والحد من الحوادث المرورية في الإمارة، وأن جهودها في تحسين السلامة المرورية وتعزيز سلامة المشاة ساهمت في خفض وفيات المشاة في دبي بنسبة 81% خلال الفترة من 2007 إلى 2020، وأن الفعاليات التوعوية الموجهة للعمال ترتكز على استراتيجية السلامة المرورية في دبي التي تشمل أربعة محاور رئيسة هي: محور الرقابة والضبط، ومحور هندسة الطرق والمركبات، ومحور تطوير الأنظمة والإدارة، بالإضافة إلى محور التوعية المرورية الذي يركز على ورفع مستوى الوعي المروري لجميع مستخدمي الطريق وأضافت: إن المؤسسة أعدت فيلماً توعوياً قصيراً بلغات عدة، يخاطب العمال بطريقة بسيطة.

مواقع حيوية

وقالت: إن عدد جسور المشاة في دبي ارتفع من 13 جسراً في 2006 إلى 129 جسراً في نهاية العام الجاري 2020، وإن الهيئة تعتزم تنفيذ 31 جسراً للمشاة خلال الفترة من 2021 إلى 2026، ليرتفع إجمالي عدد جسور المشاة إلى 160 جسراً، تغطي المواقع الحيوية التي تشمل كثافة سكانية على جانبي الطريق والعديد من مرافق الجذب للمشاة، الأمر الذي يساهم في توفير ربط بين جانبي الطريق لسلامة وتكامل حركة المشاة .

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