بدء العد التنازلي لإعلان حكومة دبي أول حكومة لا ورقية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي الذكية» عن الإنجازات التي حققتها 41 جهة حكومية في تنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، التي سعت من خلالها إلى خفض استخدام الورق في هذه الجهات إلى النصف بمرور الأشهر الستة الأولى لانضمامها إلى الاستراتيجية، واستمرت في إنجاز مستهدفاتها للتحول لجهات رقمية 100% نهاية 2021.

ووصلت نسبة خفض استخدام الورق في جميع الجهات المطبقة للاستراتيجية إلى 82.82%، وهو ما وفّر 269,898,621 مليون ورقة. وبهذا حققت الاستراتيجية حجم وفور بلغ 1.13 مليار درهم، ووفرت 12,138,416 ساعة عمل وأنقذت 32.388 شجرة كانت تستخدم لصناعة الورق.

كما تم الإعلان بشكل رسمي عن بدء العد التنازلي لإعلان حكومة دبي أول حكومة لاورقية، ومن خلال التنفيذ الكامل لـ«استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» في جميع الجهات الحكومية على مستوى إمارة دبي، بحيث لن تُصدر أي جهة حكومية أو تطلب أي ورقة للمعاملات الداخلية والخارجية مع المتعاملين بعد تاريخ 12 – 12 – 2021، وبما يضمن أن جميع المعاملات لا تحتوي على أي ورق.

جاء ذلك في الحدث الافتراضي الذي نظمته دبي الذكية بحضور معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، ويونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، ووسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، إلى جانب المديرين العامّين للجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية».

وتفصيلاً حققت الجهات الكبيرة ضمن الاستراتيجية، نسبة خفض في استخدام الورق بلغت 83.86% بواقع 232,076,717 ورقة حتى ديسمبر 2020. فيما حققت الجهات المتوسطة نسبة خفض بلغت 76.23% وبواقع 10.642.656 ورقة. وبالنسبة للجهات الصغيرة فقد حققت نسبة خفض 77.30%، بواقع 27,179,248 ورقة.

ختم لاورقي

وقدمت دبي الذكية في الحدث لكل من «هيئة كهرباء ومياه دبي» و«بلدية دبي» و«مجلس دبي الرياضي» و«مركز دبي للإحصاء»، ختم (100% لاورقية)، والذي يتم منحه للجهات الحكومية التي أنجزت تنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» بنسبة 100%، إذ يشكل الختم علامة فارقة تبين تحولهم بشكل كامل إلى جهات ذات خدمات وعمليات رقمية بالكامل.

إذ ألغت «هيئة كهرباء ومياه دبي» استهلاك 22.633.484 ورقة كانت تستخدم سنوياً في معاملاتها، أما بلدية دبي فقد ألغت استهلاك 20.960.743، كما ألغى مجلس دبي الرياضي استخدام 408.623 ورقة سنوياً، فيما ألغى «مركز دبي للإحصاء» 172.129 ورقة كان يستخدمها سنوياً، وذلك نحو تحول رقمي 100%.

رقمنة

وأكد يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، أن «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» قطعت شوطاً كبيراً نحو هدفها الرئيس والمتمثل برقمنة جميع العمليات الحكومية الداخلية والخدمات المقدمة للجمهور، بما يضمن استغناء حكومة دبي بشكل تام عن المعاملات الورقية، ونبارك اليوم للجهات الحكومية التي سابقت الزمن ونجحت في الاستغناء عن استخدام الورق بنسبة 100%، فيما تحقق بقية الجهات الحكومية المنفذة للاستراتيجية تقدماً سريعاً نحو هذا الهدف .

وأضاف: «بفضل التوجيهات والمتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، استطاعت استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية أن تشكل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي لحكومة دبي، وركيزة أساسية لجعل الإمارة المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض. والآن بدأ العد التنازلي في حكومة دبي لموعد الاستغناء التام عن الورق في جميع الجهات بحلول 12 ديسمبر 2021 ».

تثمين

بدوره، ثمن وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، الجهود الحثيثة لجميع الجهات الحكومية في سعيها لتسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل وعبر المساهمة بفعالية في تحقيق أهداف «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» إذ حققت الجهات التي حصلت على ختم 100% لاورقية إنجازاً لافتاً في وقت قياسي.

استراتيجية

وتم تنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» على عدة مراحل، تضم فيها كل مرحلة مجموعة جديدة من الجهات الحكومية في دبي، والتي تسعى إلى تقليل استهلاكها للورق بنسبة 50% في ستة الأشهر الأولى.

المجموعة الأولى

وبدأت المجموعة الأولى والمكونة من ست جهات تنفيذ الاستراتيجية في فبراير 2018، وهي كل من: هيئة الطرق والمواصلات، شرطة دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة السياحة والتسويق التجاري، دائرة الأراضي والأملاك، وتجاوزت المجموعة في ذلك الوقت هدفها المحدد لتخفض استهلاكها الجماعي للورق بنسبة 57% في نهاية العام 2018.

المجموعة الثانية

فبراير 2019، انضمت المجموعة الثانية إلى الاستراتيجية، مع تسع جهات جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمشاركين إلى 15 جهة. وتألفت هذه الجهات من: محاكم دبي، وبلدية دبي، والنيابة العامة في دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة تنمية المجتمع، وجمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ودبي الذكية. وشاركت المجموعة في 64 ورشة عمل، ونجحت في خفض استهلاكها من الورق بنسبة 57.5٪ في نهاية عام 2019.

المجموعة الثالثة

سبتمبر 2019، انضمت المجموعة الثالثة للاستراتيجية وتتألف المجموعة من 9 جهات جديدة وهي: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، مؤسسة دبي للإعلام، دائرة المالية، دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، دبي للثقافة، هيئة دبي للطيران المدني، مركز الجليلة لثقافة الطفل، ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.

ليصل عدد الجهات المشاركة في الاستراتيجية إلى 24 جهة. وقد شاركت المجموعة الثالثة في 59 ورشة عمل، وتمكنت من خفض استهلاكها للورق بنسبة 60.4% بحلول إبريل 2020.

المجموعة الرابعة

فبراير 2020، شهدت الاستراتيجية انضمام المجموعة الرابعة وضمت العدد الأكبر من الجهات الجديدة التي وصل عددها إلى 10 جهات، ليصل المجموع الكلي إلى 34 جهة وشملت المجموعة الرابعة كلاً من: مركز دبي للإحصاء، مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، مؤسسة دبي للمرأة، مؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مجلس دبي الرياضي، مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة - تراخيص، سلطة مدينة دبي الملاحية، دبي لخدمات الملاحة الجوية.

ومطارات دبي وشاركت المجموعة في 98 ورشة عمل، ما أدى إلى خفض استهلاكها للورق بنسبة 62.77٪ بحلول نوفمبر 2020.

المجموعة الخامسة

مارس 2020، انضمت المجموعة الخامسة المكونة من 7 جهات ليصل المجموع الكلي إلى 41 جهة حققت حتى ديسمبر 2020، نسبة خفض بلغت 89.89% بواقع 5.121.342 ورقة، من أصل ما مجموعه 5.697.549 ورقة كانت تستخدمها.

وتضم هذه الجهات كلاً من: المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مركز محمد بن راشد للفضاء، مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، مؤسسة دبي للمستقبل، اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، مؤسسـة الاتصالات المتخصصة نداء، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

استراتيجية

من المقرر تنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللا ورقية» في جميع الجهات الحكومية في دبي من أجل رقمنة الخدمات الحكومية الرئيسة، والاستفادة من تطبيق «دبي الآن» وتقديمها على منصة واحدة. إذ تركز الاستراتيجية على تعزيز وتحسين الخدمات والعمليات الداخلية، من خلال الرقمنة، والتخلص من الوثائق غير الضرورية، وزيادة الاستفادة من الخدمات المشتركة بين الجهات التي تقدمها دبي الذكية.

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