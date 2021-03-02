تحرير 1437 مخالفة بالمناطق البرية في الشارقة 2020

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكدت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة لـ «البيان»، أن الهيئة كثفت من حملاتها التوعوية والتفتيشية في مختلف المناطق البرية خلال العام الماضي، نتج عنها تحرير ألف و437 مخالفة بيئية بحق عدد من مرتادي المناطق البرية، في 2020، وتركزت المخالفات في ترك مخلفات أطعمة الشواء في المناطق البرية بمعدل 1289 مخالفة، ثم تليها المخلفات البيئية للشركات بـ 97 مخالفة.

وقالت: إن فرق الهيئة تعمل على تنفيذ مهماتها وأعمالها المتعلقة بالحفاظ على المناطق البرية من أي تلوث مبينة أن التعامل مع المخالفين وغير الملتزمين، يتكون من شقين أساسيين يتكاملان مع بعضهما بعضاً.

قانون

ولفتت السويدي إلى أن الفرق تستند في تحرير تلك المخالفات إلى القانون الذي يحظر ممارسة الأنشطة المخالفة لأحكام التشريعات الاتحادية والمحلية المنظمة لحماية البيئة، التي من شأنها الإضرار بالنظام الطبيعي لبيئات المناطق البرية والتسبب في تدهورها، والتأثير السلبي على مرتادي المناطق البرية وسكان تلك المناطق .

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