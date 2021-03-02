ابتكارات بلدية دبي توفر 80 % في الموازنة

المصدر: دبي - وائل نعيم

ساهمت ابتكارات مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي ممثلة بمختبرات الطاقة المتجددة والكهروميكانيكية في عام 2020، بالحصول على الاعتراف الدولي في فحص سلامة وجودة الأجهزة الكهربائية، بما يعزز المحور الاستراتيجي الأول لبلدية دبي أن تكون بلدية مبتكرة ورائدة عالمياً، إذ تم ابتكار جهاز لفحص الأخطار الميكانيكية على اليد أثناء استخدام أدوات التشغيل الكهربائية والمحركات اليدوية، وابتكار فحص الجهد للمقابس الكهربائية بخاصية السلك الملفوف.

وأكدت بلدية دبي أنه نتج عن تطبيق الابتكارات توفير في الموازنة بنسبة 80 ٪ مقارنة في حال تم شراؤها من أحد الموردين المحليين، فضلاً عن الدور الكبير في تطبيق متطلبات المواصفة والحصول على الاعتراف الدولي لهذا المجال.

ويستخدم الجهاز المبتكر لفحص الأخطار الميكانيكية على اليد أثناء استخدام أدوات التشغيل الكهربائية والمحركات اليدوية مثل الثاقب والمنشار الكهربائي، من خلال تثبيت العينة على قاعدة الفحص وبدء التشغيل ومن ثم أخذ القراءات من شاشة التحكم لمعرفة ما إذا سيكون هناك أي عطل كهربائي أو ميكانيكي في الاستخدام العادي المطول للعينة من خلال قياس عزم الدوران الثابت ومقارنته بوضعية التشغيل الكامل ويجب ألّا تتجاوز القيمة المتوسطة للعزم المقاسة القيمة القصوى ذات الصلة كما هو مذكور في المواصفة IEC 60745-1.

فحص الجهد

ويتميز ابتكار فحص الجهد للمقابس الكهربائية بخاصية السلك الملفوف على بكرة، إذ تم تصميم الابتكارات على متطلبات طرائق الفحص المعتمدة الخاصة بالمواصفة IEC61242، ويستخدم الجهاز لفحص التآكل المفرط والتأثير الضار، والضغوط الميكانيكية والكهربائية والحرارية التي تحدث في الاستخدام العادي للجهاز الكهربائي.

ويتكون النظام من أجزاء تحكم ميكانيكية وكهربائية وحساسات تتحكم في آلية البكرة واللف، ويتم وضع العينة في جانب واحد من طاولة الاختبار وتقابل بكرة اللف الثابتة من الطرف الثاني.

كما يتم التحكم في اتجاه لف السلك على البكرة بوساطة محرك التردد المتغير من أجل الحفاظ على منطق التشغيل والتوتر المطبق في الاستخدام العادي ولتجنب تراكم السلك الكهربائي في اتجاه واحد على البكرة، وكل هذه الإجراءات يتم التحكم فيها من خلال وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة.

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