افتتاح «نفق التأمين» على طريق حمد بن عبدالله بالفجيرة

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

افتتحت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتنسيق مع شرطة الفجيرة والجهات المحلية في الإمارة، أمس، الحركة المرورية داخل «نفق التأمين»، والذي يعد جزءاً من مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الشيخ حمد بن عبد الله، الذي تبلغ تكلفته 250 مليون درهم، والمقرر الانتهاء منه خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تم تنفيذ النفق حسب أعلى المواصفات والمعايير العالمية.

تطوير متواصل

وافتتحت الوزارة مؤخراً في إطار المشروع ذاته «نفق النجيمات» الذي يعد جزءاً من تطوير ورفع كفاءة طريق الشيخ حمد بن عبد الله .

واستكملت الوزارة إنجاز 3 أنفاق للمشاة حسب أعلى المعايير ، فيما يعد المشروع ككل محوراً استراتيجياً ، ومن المشاريع الحيوية بإمارة الفجيرة، حيث إنه الطريق الرئيس الذي يخترق مركز المدينة من طريق الشيخ خليفة إلى الكورنيش ويصل إلى طريق كلباء وطريق خورفكان، فضلاً عن ذلك فإنه يخفض زمن الرحلة بنسبة 73% من 15 دقيقة إلى 4 دقائق، ويرفع الطاقة الاستيعابية للطريق بنسبة 100%، من 10 آلاف مركبة في اليوم إلى 20 ألف مركبة، وتشمل الأعمال بالمشروع إنجاز شبكة تصريف مياه الأمطار وعدد 3 أنفاق للمشاة وعدد 3 أنفاق للسيارات.

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