523000 رحلة نفذتها «أجرة مواصلات الإمارات» في عجمان 2020

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت أجرة مواصلات الإمارات في عجمان (إحدى الشركات التابعة لمواصلات الإمارات) عن حصاد أنشطتها خلال العام الماضي 2020، والتي تضمنت تنفيذ 523,006 رحلة عبر أسطولها المكون من 206 مركبات أجرة يقودها نحو 200 سائق.

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وقال عبدالعزيز السويدي، مدير عمليات النقل والتأجير بعجمان والمنطقة الوسطى: إن الشركة حققت نتائج استثمارية مرضية على الرغم من التحديات التي فرضها انتشار كوفيد 19 وتداعياته الكبيرة على مجمل الأعمال والأنشطة الاقتصادية في العالم، لاسيما انحسار الحركة ومحدودية التنقل عقب فرض الإجراءات الاحترازية وظروف الحظر التي مرت بها معظم الدول، مشيداً بالاستجابة الناضجة والمسؤولة التي أبدتها مواصلات الإمارات والشركات التابعة لها إزاء تلك التحديات، ونجاحها في تجاوز الظروف الاستثنائية التي أحاطت بالعالم طوال العام الماضي مستندةً إلى شمولية خدماتها وتنوعها وتوسعها إلى جميع إمارات الدولة، وامتلاكها لمراكز خدمات فنية منظمة وذات كفاءة عالية، فضلاً عن الخبرات التشغيلية الواسعة التي تتمتع بها فرق العمل المسؤولة عن تنفيذ العمليات في الميدان.

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