«بلومبيرغ»: 22 % تراجع إصابات «كورونا» في الإمارات من ذروة يناير

المصدر: دبي - البيان

أفاد موقع «بلومبرغ» الإخباري، أن حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد في الإمارات، تراجعت بأكثر من الخمس من ذروة أواخر يناير، وبناء على متوسط سبعة أيام، انخفضت حالات الإصابة الجديدة بالفيروس 22 %.

وذكر الموقع، أن الإمارات وإسرائيل والمملكة المتحدة، تمتلك أسرع حملات تطعيم في العالم، حيث تحل الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في نسبة التطعيم إلى السكان، وفقاً لمتتبع اللقاحات في «بلومبيرغ»، بـ 56 جرعة لكل 100 شخص.

وأشار الموقع إلى أن الإمارات، التي تمتلك واحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم، شهدت ارتفاعاً في الحالات ثانية نهاية العام الماضي، بلغت ذروتها في أواخر يناير، بناء على متوسط سبعة أيام، وبرغم من أن هذا الارتفاع، أدى إلى إعادة فرض بعض القيود، إلا أن الإمارات ابتعدت حتى الآن عن عملية إغلاق أخرى.

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