شرطة أبوظبي وصندوق خليفة يعززان مهارات «نزلاء العقابية والإصلاحية»

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع دورة تدريبية للنزلاء تمكنهم من افتتاح مشاريع صغيرة بعد الإفراج عنهم.

وأوضح العميد ركن أحمد علي الشحي مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية أن الدورة ركزت على تدريب النزلاء الذين اقترب موعد الإفراج عنهم وعلى تعليمهم مهارات إعداد دراسة جدوى الاقتصادية ومساعدتهم على استيعاب الإجراءات المطلوبة وتعريفهم بدور الصندوق والخدمات التي يقدمها لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتفعيل الشراكات الإستراتيجية وتوثيق الروابط المجتمعية والإنسانية إلى جانب تزويد النزلاء بالمعارف التي تؤهلهم للاندماج مع المجتمع.

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