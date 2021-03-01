«دبي لإدارة الأصول» توفر عروضاً حصرية لحاملي «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

أبرمت كل من لجنة بطاقة إسعاد التابعة لشرطة دبي، و«دبي لإدارة الأصول» الشركة الرائدة والمتخصصة في إدارة المجمعات السكنية المتكاملة، اتفاقية شراكة بهدف توفير عروض حصرية لحاملي بطاقة إسعاد.

وتتيح الشراكة حصول حاملي بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى على خصومات خاصة على رسوم الإيجار السنوية في العقود الجديدة في مجمعات سكنية مختارة، بالإضافة إلى مزايا تشمل دفع قيمة الإيجار على أقساط بدون فوائد على مدى 12 شهراً، والإعفاء من رسوم الوكيل العقاري ورسوم إدارية وغيرها.

وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي للمجمعات السكنية في «دبي لإدارة الأصول»: نلتزم في دبي لإدارة الأصول ببناء علاقات قوية ودائمة مع شركائنا الاستراتيجيين لدعم رحلة التميز والريادة التي تمضي دبي بها قدماً إلى الأمام، لتحقيق رؤيتها بأن تصبح أفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار، ويسعدنا في هذا الصدد الانضمام إلى برنامج «إسعاد»، ونتطلع قدماً لتقديم تجربة غنية لحامل بطاقة إسعاد.

ومن جانبه، قال يحيى المهيري، رئيس قطاع السكن في لجنة بطاقة إسعاد: إن انضمام «دبي لإدارة الأصول» إلى برنامج «إسعاد» يسهم في تسهيل حصول حاملي بطاقة إسعاد على خصومات حصرية على عقود الإيجار السنوي في مجمعات سكنية مختارة، داعياً حاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى، إلى التقدم للحصول على هذا العرض الحصري والاستفادة من اتفاقية الشراكة القائمة مع «دبي لإدارة الأصول»، والتي تمتد لعام كامل قابل للتجديد.

محفظة

وتُسهم «دبي لإدارة الأصول» في إثراء حياة 170 ألف شخص اختاروا الإقامة في دبي نظراً لامتلاكها وتشغيلها لأكبر محفظة من المجمّعات السكنية في الإمارة.

حيث تلبي محفظة «دبي لإدارة الأصول» والتي تشمل التأجير السكني جميع نواحي ومتطلبات القطاع السكني في إمارة دبي، الأمر الذي يمكّنها من توفير حلول سكن مثالية للأفراد والعائلات والعملاء من الشركات الذين يبحثون عن بيئات معيشية مميزة للموظفين.

وتدير «دبي لإدارة الأصول» محفظة متنوعة من المجمعات السكنية المتكاملة تضم أكثر من 25 ألف وحدة سكنية بين فيلا وتاون هاوس وشقة في 15 مجمعاً سكنياً بمواقع استراتيجية في أنحاء دبي ومنها «غروب» و«شروق» و«ليان»، و«رمرام» و«بوابة الخيل» وغيرها يصل عدد القاطنين فيها إلى حوالي 100 ألف شخص.

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