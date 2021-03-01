أكاديمية شرطة دبي تستقبل وفداً من جمهورية كينيا

المصدر: دبي - البيان

استقبلت أكاديمية شرطة دبي، وفداً من جمهورية كينيا برئاسة هيلاري نيزويكي، المفتش العام لدائرة الشرطة.

وكان في استقباله اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، ومديري الإدارات الفرعية وضباط الأكاديمية.

ورحب اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، بالوفد الزائر، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على مد كافة جسور التواصل والتعاون مع جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات داخل وخارج الدولة.

وبحث اللقاء آفاق التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تبادل الخبرات والمعارف في المجالات الشرطية والأمنية.

وقدم العميد الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، شرحاً موجزاً إلى الوفد عن نشأة الأكاديمية ومراحل تطورها، ورؤيتها ورسالتها وأهدافها المُنبثقة عن الأهداف الاستراتيجية العامة لشرطة دبي، وأطلعهم على تجربة الأكاديمية في إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية، من الطلبة المرشحين والمرشحات، والطلبة الجامعيين، والدورات التأسيسية المختلفة.

وبعد اللقاء، انتقل الوفد إلى منصة التخريج العام حيث استمع إلى معزوفات موسيقية قدمتها الفرقة الموسيقية بشرطة دبي، بعد ذلك تم اصطحاب الوفد الضيف في جولة إلى مرافق الأكاديمية.

حيث قام النقيب عبد الله حمد الشامسي، رئيس قسم المعارض والتسويق بإدارة العلاقات العامة، بتقديم عرض لرحلة الطالب المُرشح منذ دخوله الأكاديمية حتى التخرج.

والخدمات التي تقدمها الأكاديمية لمنتسبيها والبرامج العلمية التي تطرحها لطلبة الدكتوراه والماجستير في القانون وعلوم الشرطة والعلوم المساندة لها، إلى جانب برنامج البكالوريوس في القانون لطلبة الدراسات المسائية المُنتظمة، كما تم عرض لقطات من حفلات التخريج العام في الأكاديمية، وفي ختام الزيارة تم تبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية.

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