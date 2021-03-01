"الطاقة والبنية التحتية" تفتتح المرور بنفق التأمين بطريق حمد بن عبدالله بالفجيرة

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

افتتحت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتنسيق مع شرطة الفجيرة والجهات المحلية في الإمارة، الحركة المرورية داخل "نفق التأمين"، والذي يعد جزءاً من مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الشيخ حمد بن عبدالله، الذي تبلغ تكلفته 250 مليون درهم، والمقرر الانتهاء منه النصف الأول من العام الجاري، فيما تم تنفيذ النفق حسب أعلى المواصفات والمعايير العالمية.

تطوير متواصل

وافتتحت الوزارة مؤخرا في إطار المشروع ذاته "نفق النجيمات" الذي يعد جزءاً من تطوير ورفع كفاءة طريق الشيخ حمد بن عبدالله، حيث انتهت الوزارة في من رصف طبقات الأسفلت في الطريق بشكل كلي، حيث تم فتح الطرقات في جميع التقاطعات المرورية، وتشغيل جميع الإشارات المرورية، بالإضافة إلى تشغيل الإنارة في أجزاء واسعة من المشروع، وذلك حرصاً على تعزيز انسيابية وأمان الحركة المرورية بشكل أكبر لحين إنجاز المشروع بشكل نهائي وفتح الطريق أمام حركة المرور.

واستكملت الوزارة إنجاز 3 أنفاق للمشاة حسب أعلى المعايير العالمية المتبعة لضمان سلامة عبور المشاة على طول المشروع، فيما يعد المشروع ككل محوراً استراتيجياً ضمن المخطط الهيكلي لشبكة الطرق التي تنفذها الوزارة، ومن المشاريع الحيوية بإمارة الفجيرة حيث أنه الطريق الرئيس الذي يخترق مركز المدينة من طريق الشيخ خليفة إلى الكورنيش ويصل الى طريق كلباء وطريق خورفكان، فضلا عن ذلك فإنه يخفض زمن الرحلة بنسبة 73% من 15 دقيقة الى 4 دقائق، ويرفع الطاقة الاستيعابية للطريق بنسبة 100%، من 10 آلاف مركبة في اليوم إلى 20 ألف مركبة، و تشمل الاعمال بالمشروع إنجاز شبكة تصريف مياه الأمطار وعدد 3 أنفاق للمشاة وعدد 3 أنفاق للسيارات.

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