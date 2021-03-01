سفير الإمارات يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي

المصدر: البيان الإلكتروني

التقى محمد محمود آل خاجة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة إسرائيل اليوم، وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكينازي.

وقال السفير محمد آل خاجة، "وصلت اليوم إلى تل أبيب كأول سفير لدولة الإمارات لدى دولة إسرائيل والتقيت بمعالي غابي أشكينازي وزير الخارجية الإسرائيلي، حيث ناقشنا العلاقات الثنائية بين بلدينا والنمو الكبير الذي شهدته منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة".

وكان السفير محمد محمود آل خاجة قد وصل صباح اليوم إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي وسيقوم بتقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز