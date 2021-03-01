سفير الإمارات لدى القاهرة يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما للدولة لدى الجامعة العربية

المصدر: وام

قدم سعادة الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، أوراق اعتماده إلى معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مندوبا دائما للدولة لدى الجامعة العربية.

ونقل سعادة السفير تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى سعادة الأمين العام وتمنياته للجامعة بالمزيد من التقدم والنجاح.

من جانبه حمّل معالي أبو الغيط سعادة السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا المزيد من التطور والنماء.

وأعرب عن تمنياته لسعادة السفير بالتوفيق والنجاح في مهام عمله.



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