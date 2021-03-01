أول سفير للإمارات في إسرائيل يصل إلى مطار بن غوريون

المصدر: البيان الإلكتروني

وصل أول سفير إماراتي لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة صباح اليوم إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي وسيقوم بتقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وكان محمد محمود آل خاجة قد أدى اليمين القانونية الشهر الماضي كأول سفير للدولة في دولة إسرائيل، أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

أول سفير إماراتي لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة وصل قبل قليل إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي وسيقوم بتقديم اوراق اعتماده الى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.@BarakRavid @AmbAlKhaja pic.twitter.com/K869LrBMTr — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 1, 2021

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