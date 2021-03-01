"دبي الدولية للقرآن" تنعقد في رمضان بمشاركة الحفظة المقيمين فقط

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن البدء باستقبال طلبات الراغبين بالمشاركة في المسابقة الدولية للقرآن الكريم في الدورة الرابعة والعشرين لسنة 1442هـ/2021م والتي ستجرى فعالياتها خلال شهر رمضان المبارك.

وستقتصر المشاركة على المقيمين في الدولة من أبناء الدول الإسلامية والجاليات المسلمة في بعض الدول مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم من جراء جائحة كورنا وفى ظل الإجراءات الاحترازية والجهود الكبيرة التي تقوم بها لاحتواء هذا الوباء.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إن "الجائزة" تشاورت مع الجهات المعنية في الدولة بشأن بالإجراءات الاحترازية الخاصة بتنظيم الفعاليات، توم الاتفاق على تنظيم الدورة الجديدة طبقا للشروط العامة للمشاركة في المسابقة ومن ضمنها أن يكون المرشح مقيما بالدولة وان يكون حافظاَ للقرآن الكريم كاملا وأن لا يزيد عمره عن 25 عاماَ وأن لا يكون قد شارك في الدورات السابقة للجائزة.

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة إن التقديم للمشاركة في المسابقة بدأ منذ 26 الشهر الماضي وسيستمر لغاية العاشر من هذا الشهر، من خلال البريد الإلكتروني للجائزة quran@eim.ae و info@quran.gov.ae.

كما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات أو الاستفسار من خلال هاتف الجائزة 04261066 على إحدى التحويلات التالية: 215 و 230 و 231.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز