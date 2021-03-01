رأس الخيمة للمواصلات تطلق نظام "شاهين" لقراءة العلامات الحيوية للسائقين

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

كشفت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، اليوم, عن إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لنظام "شاهين" لقراءة العلامات الحيوية الخاصة بالسائقين ضمن فعاليات شهر الابتكار 2021 تحت شعار "الإمارات تبتكر".

وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام الهيئة، يتمثل النظام بتثبيت كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي أمام سائقي مركبات الأجرة والحافلات تتولى قراءة وجه السائق من خلال علامات التعب والإجهاد التي قد يعاني منها، عبر مؤشرات تقنية مرتبطة بمركز التحكم والرقابة الذكي في الهيئة ليتم على أساسها اتخاذ الإجراءات التي تتناسب مع الحالة.

وأضاف، كما يوجد نظام ذكي اَخر متمثل بجهاز يتم من خلاله رصد سلوك السائق خلال الرحلة، من حيث تجاوز السرعة المقررة، وعدم التزامه بالقيادة الآمنة، واستخدام المكابح بتهور، والالتفاف المفاجئ، والانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وغيرها. وبناءً على ذلك يقوم مركز التحكم والرقابة الذكي في الهيئة بتحليل تلك البيانات واتخاذ الإجراءات الفورية التي تضمن سلامة مستخدمي مركبات الأجرة وحافلات النقل العام وتسهم في الحد من الشكاوى والملاحظات.

وأشار إلى أن نظام "شاهين" لمراقبة سلوكيات السائقين خلال قيادة المركبات يستهدف التزامهم بقواعد وأصول وأخلاقيات المهنة إضافة إلى تحفيزهم على مراعاة السلوكيات المثلى في التعامل مع مستخدمي وسائل النقل لتحقيق أعلى معايير السلامة بما يتماشى مع رؤية الهيئة "الريادة في تنظيم قطاع النقل وضمان تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة وذكية".

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