سوداتل تحصل على رخصة الجيل الرابع في السنغال

في خطوة عملاقة تمكنت مجموعة سوداتل للإتصالات عبر وفدها برئاسة الرئيس التنفيذي والمدير العام المهندس، مجدي طه في داكار عاصمة السنغال من حصول المجموعة على رخصة الجيل الرابع لمشغلها المعروف بإسم إكسبرسو وذلك بعد مفاوضات ماكوكية تم تتويجها بالإلتقاء بالرئيس السنغالي ماكي سال، وتكون بذلك قد حققت سوداتل إختراقاً كبيراً في إستثمارات السودان بالخارج.



وتسعي سوداتل من خلال مشاريعها الخارجية في السنغال وموريتانيا وتشاد وجنوب السودان لفتح منافذ للتدفق المالي من الخارج إلى داخل السودان لتطوير البنية التحتية لقطاع الإتصالات، الذي يعد أحد أعمدة صناعة النهضة السوداني ومقوم مهم لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للإستثمار في السودان.

ويعد حصول سوداتل على رخصة الجيل الرابع في السنغال نصر كبير توج بمجهودات جبارة ساهمت فيها القيادة في القطرين خاصة في ظل إنفتاح السودان للخارج، وجاءت نتيجة لجهود مقدرة من الإدارة التنفيذية لسوداتل التي رابطت في داكار وفاوضت بروح متفائلة حتى نالت الرخصة بطريقة سلسة أعطت المجموعة ميزات تفضيلية.

وبذلك تكون سوداتل ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية وفريق تفاوضها في السنغال قد حقق قفزة عملاقة للمجموعة تمثل دفعاً متعاظماً ودافعاً معنوياً لمنسوبي سوداتل على إمتداد السودان ومشغلاتها في أفريقيا للمضي قدماَ لتكون سوداتل أحد شركات الإتصالات العالمية العملاقة في أفريقيا والعالم قاطبة.

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