خليفة يشكل مجلس إدارة «أدنوك» برئاسة محمد بن زايد ويعيّن سلطان الجابر عضواً منتدباً للشركة

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حاكم إمارة أبوظبي، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويضم مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في عضويته كلاً من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، ومعالي خلدون خليفة المبارك، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، ومعالي جاسم محمد الزعابي، ومعالي سهيل محمد المزروعي، ومعالي أحمد علي الصايغ، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قراراً آخراً بتعيين معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر عضواً منتدباً لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، بالإضافة إلى منصبه الحالي رئيساً تنفيذياً للشركة.

إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» قراراً بتشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

وتضم اللجنة التنفيذية في عضويتها كلاً من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، ومعالي خلدون خليفة المبارك، ومعالي جاسم محمد الزعابي، ومعالي سهيل محمد المزروعي، ومعالي أحمد علي الصايغ.

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