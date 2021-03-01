«الشارقة للاتصال الحكومي» تستحدث 3 فئات جديدة وتطور استراتيجيتها

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن استحداث ثلاث فئات جديدة في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، وتطوير استراتيجيتها التي تتوافق مع المستجدات العالمية، وإجراء تعديلات على أربع فئات سابقة لتحقيق رسالتها في نشر ثقافة التميز في الاتصال الحكومي على مستوى العالم.

وتستقبل الجائزة طلبات المشاركة لجميع فئاتها اعتباراً من اليوم الأول من مارس 2021 عبر الرابط الإلكتروني https:/‏/‏www.igcc.ae.

وتتضمن مستجدات الجائزة للتقديم المباشر فئة أفضل مبادرة للتواصل العمومي التي تستهدف إمارة الشارقة وتمنح إلى جهة حكومية خدمية استجابت لمطالب الجمهور، وساهمت في تعزيز ممارسات التواصل العمومي، وأحدثت تغييراً نوعياً في آلية العمل المرتكزة إلى آراء الجمهور واحتياجاته وصولاً إلى تلبيتها من قبل الحكومة.

واستحدثت الجائزة فئة الموظف المثالي للاتصال الحكومي، التي تستهدف دولة الإمارات وموجهة إلى الموظفين الذي يعملون في الجهات الحكومية، ممن قدموا أفكاراً ساهمت في تعزيز ممارسات الاتصال الحكومي.

وشملت قائمة الفئات الجديدة للجائزة فئة عالمية وهي أفضل ممارسات التعامل مع أزمة كورونا وتمنح إلى الجهات الرئيسة التي كانت بمثابة خط الدفاع الأول في التعامل مع أزمة كورونا مثل القطاع الصحي، والقطاع الأمني، وغيرها من القطاعات التي تعاملت بشكل مباشر في التصدي للجائحة، تقديراً لاستجابتها وتعاملها مع متغيرات الأزمة وتحدياتها.

وتمنح الجائزة لـ 3 جهات ممن قدمت نموذجاً ناجحاً على المستوى المحلي في دولة الإمارات، والإقليمي بالوطن العربي، والمستوى العالمي.

وأجرت الجائزة تعديلات تطويرية على فئة أفضل مبادرة حققت تأثيراً مجتمعياً - دولة الإمارات «تصويت» - التي كانت مخصصة لتصويت الجمهور بنسبة 100 بالمئة، أما التحديث فيتمثل في تخصيص نسبة 50 بالمئة لتقييم لجنة التحكيم، و50 بالمئة لتصويت الجمهور.

كما عدلت الجائزة على فئة أفضل شخصية مؤثرة عبر التواصل الاجتماعي - الوطن العربي - بأن يتم اختيار 3 فائزين من مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

واستحدثت الجائزة تعديلات على فئة أفضل الممارسات في الاتصال الحكومي، التي تم فتحها لاستقبال المشاركات من كافة أنحاء الدولة، بينما كانت مخصصة سابقاً للجهات الحكومية في إمارة الشارقة.

وأكد طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، حرص جائزة الشارقة للاتصال الحكومي على مواكبة المستجدات العالمية وتطوير فئاتها بما يحقق رسالتها وأهدافها المنبثقة عن توجهات إمارة الشارقة في ترسيخ فكر الاتصال الحكومي وإيجاد منظومة متميزة بالقطاع.

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