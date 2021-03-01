«الوطني الاتحادي» يبحث التعاون البرلماني مع طاجيكستان

المصدر: (أبوظبي - البيان)

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الطاجيكية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الافتراضي الأول مع لجنة صداقة برلمان جمهورية طاجيكستان، وتم فيه بحث سبل تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين، وآلية تبادل الخبرات والتنسيق لتوحيد المواقف والرؤى تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الدولية.

شارك في الاجتماع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء لجنة الصداقة الإماراتية - الطاجيكية كل من الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف وجميلة أحمد المهيري، وحضرت من الأمانة العامة للمجلس عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وأكدت الدكتورة نضال الطنيجي في الاجتماع أهمية لجان الصداقة في تفعيل علاقات التعاون بين البرلمانين في مختلف المجالات، ودعم عمل المؤسسات البرلمانية.

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