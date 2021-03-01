بدرهمين.. تشغيل الجيل المطور من العبرات الخشبية في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن التشغيل الرسمي للجيل المطور من العبرات الخشبية التراثية، والتي صُممت وفق أعلى معايير السلامة، مع الحفاظ على شكلها التراثي، في حين تبلغ أجرة الرحلة درهمين فقط.

وقال محمد أبو بكر الهاشمي، مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: روعي في تصميم الجيل المطور من العبرة الخشبية التراثية الجديدة الكثير من الاعتبارات الخاصة بالأمن والسلامة والبيئة، ومنها تغيير موقع السائق لتحسين الرؤية أثناء القيادة مقارنة بالموقع المنخفض في العبرات العادية، وكذلك تطبيق متطلبات كود دبي لأصحاب الهمم في العبرة كتخصيص مكانين للكراسي المتحركة، وتخصيص أماكن لسترات النجاة تحت المقاعد لتكون في متناول الركاب بشكل سريع عند الحاجة، وتركيب الأنظمة الذكية للمواصلات، وأنظمة تحديد المواقع والكاميرات والدفع ببطاقة نول.

وأضاف: إن الهدف من الجيل الجديد من العبرات الخشبية التراثية هو تعزيز سهولة التنقل بين مناطق مختلفة في خور دبي، وتوسيع مساحة الاستمتاع بمناظر البحر الخلابة مع الحفاظ على الطابع التراثي والتاريخي لهذا النوع من وسائل النقل، موضحاً أن رحلة العبرة تعمل على خط «الفهيدي – سوق ديرة القديم»، بأجرة تبلغ درهمين من السبت إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً – 10:45 مساءً، عدا يوم الجمعة حيث تبدأ الرحلات من 10:00 صباحاً – 11:45 مساءً، مشيراً إلى أن العبرة تتسع لـ20 راكباً.

وأكد أن تشغيل العبرة الجديدة يأتي في إطار خطة لتطوير منظومة النقل البحري في دبي، والتي يقدر مستخدموها بقرابة 14 مليون راكب سنوياً، وأن الهيئة لديها خطط مستقبلية لزيادة عدد محطات النقل البحري إلى 59 محطة بحلول عام 2025، وتصنيع 26 وسيلة بحرية جديدة، وتشغيل خطوط أخرى على خور دبي، والخط الساحلي على طول شواطئ جميرا، وخطوط لخدمة الجزر، وقناة دبي المائية.

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