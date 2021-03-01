«خيرية الشارقة» تساعد 1300 حالة في دبا الحصن

المصدر: (الشارقة - البيان)

بلغ أعداد المستفيدين من برامج المساعدات الداخلية بإدارة جمعية الشارقة الخيرية في دبا الحصن والمناطق التابعة لها خلال العام الماضي 1300 مستفيد من المسجلين بكشوف الجمعية، كما تم تقديم 2.4 مليون درهم لتنفيذ 300 مشروع ضمن أعمال إدارة المشاريع الخارجية والكفالات.

وقال الدكتور علي محمد السلامي مدير إدارة الجمعية في دبا الحصن، إنه تم تقديم مساعدات شهرية لصالح الحالات المستحقة من محدودي الدخل من فئات الأرامل والمطلقات والأيتام ومحدودي الدخل وكبار السن، إضافة إلى تفريج كربة 217 حالة من المرضى والمتعثرين على ذمة قضايا مالية وإيجارية وطلبة العلم غير المقتدرين على سداد الرسوم الدراسية.

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